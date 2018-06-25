Tezcan: Demokratik zeminde mücadelemizi sürdüreceğiz

25 Haziran 2018

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, resmi olmayan seçim sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tezcan yaptığı açıklamada, "Tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunmayı bir görev biliyoruz. Demokrasilerde demokratik yarışlar olacaktır. Başından beridir söylediğimiz şey şudur; Milletin iradesi nasıl sandığa giriyorsa öyle çıksın. Bunun karşısındaki her şeye karşı kararlı bir duruş gerçekleştireceğimizi söylemiştik. Milletimize teşekkür ediyoruz. Gerek parti gönüllülerimiz gerek sivil toplum örgütlerinin gönüllü sandık görevlileri fedakarca bir çalışma yürüttüler, emeklerine teşekkür ediyoruz. Hala da görevlerini sürdürüyorlar" ifadelerini kullandı.

"Sonuçlar toplanmaya devam ediyor, büyük ölçüde de tamamlandı" şeklinde konuşan Tezcan, "Sonuçların toplanmasını takip edeceğiz. YSK açıklamasını yapıncaya kadar takip etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmamasını istiyoruz. Tahrik edici tutumlardan uzak durmak, tahriklere kapılmamak ve seçim sürecinin herhangi bir acıya sebebiyet vermeden tamamlanması en büyük arzumuzdur. Bu nedenle hem yetkili konumdaki kişilerin hem de vatandaşlarımızın tahrikler konusunda hassas davranmalarını bekliyoruz, tavsiye ediyoruz. Sonuçlar açıklandıktan sonra sonuç ne olursa olsun, biz yine demokratik zeminde mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.