Tezcan: İmza toplanırsa kurultay toplanır

06 Temmuz 2018

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, parti içi kurultay tartışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tezcan, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Sayın Muharrem İnce'nin 81 milyonuun Cumhurbaşkanı olması, CHP rozetini çıkarması kampanyanın parçası. Hepimiz partiden çok oy almasını istedik. Sayın İnce de kampanya dönemi boyunca Sayın Erdoğan ile yarıştı. Erdoğan ile İnce'nin oylarına bakacağız. Başarı da başarısızlık da ortaktır. Sayın Genel Başkanı için 'bu işi götüremiyor' demek için 'süreci kötü yönetti' demek lazım. Kimse 'süreci kötü götürdü' demiyor. Atılan adımlar doğruysa, bu oylarda pay var. Sayın İnce, partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak önemli bir isimdir. Sayın Kılıçdaroğlu partinin genel başkanıdır. Sayın Kılıçdaroğlu diğer kurultaya kadar genel başkandır" dedi.

"İmza toplanırsa kurultay toplanır"

Tezcan, parti içinde bir gerginlik olmadığını belirtirken, "Özel bir gerginlik yok. Bir kesim 'Biz daha iyi yöneteceğiz' diyor. Bu iddiaların tahammül edilmez gerginlik olarak görmek mümkün değil. İmza toplanırsa kurultay toplanır, imza toplanmazsa seçim hazırlıkları sürer" şeklinde konuştu.

Tezcan şu ifadeleri kullandı: "Tüzük çerçevesinde delegenin bir kısmı kurultay olsun, bir kısmı olmasın diyor. Genel Başkanın parti içi yarışlara bakarak gelecek kararı vermediği ortadadır. Kurultay dönemindeki tartışmaları hatırlayın. Kurultay biter, o iş unutulur. Bunu da en iyi Sayın Kılıçdaroğlu yapar" dedi. Kılıçdaroğlu ile İnce'nin görüşmesine ilişkin olarak Tezcan, "Son yemekten sonra görüştüler mi bilmiyorum ama zaman zaman görüşüyorlar. Bir görüşmeme kararı yok."