Tezcan: Kurultay için imzanın toplanamayacağını düşünüyoruz

16 Temmuz 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimlerinde partisinden 4 milyon oy fazla almasıyla başlayan "değişim" çağrıları, partide yeniden "kurultay" seslerinin yükselmesine neden olmuştu.

Kurultay için ilk somut adım bugün atıldı ve CHP'de genel başkan değişimi isteyen partililer, olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlandı.

Hatta TBMM'de CHP Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer ortak basın açıklaması okudu.

Usluer, "çağrı heyeti sözcüsü" sıfatıyla kurultay delegelerini, "değişim ve umut kurultayı" olarak adlandırdıkları, seçimli olağanüstü kurultay için noter huzurunda imza vermeye çağırdı.

Tüm bu gelişmelerin üzerine CHP Sözcüsü Bülent Tezcan partisinin MYK sonrası düzenlenen basın toplantısından sonra açıklamada bulundu.

"Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönünde" diye görüş belirten Tezcan, "Çünkü parti tabanının önemli bir bölümü 'şu anda olağanüstü kurultayın doğru olmadığını' ifade ediyor. Kuşkusuz olağanüstü kurultay isteyen arkadaşlar da var. Bunları 15 gün içerisinde görürüz" dedi.

15 gün içinde 624 imza

CHP'de seçimli bir olağanüstü kurultay için tüzük gereği 624 delegenin imzası gerekiyor.

Yine parti tüzüğüne göre, kurultay çağrısı yapacak delegelerin 15 günlük süre içinde yeterli imzayı toplaması zorunlu.

Kurultayın olağanüstü toplantıya çağrılabilmesi için imzaların, 15'nci günün bitiminden itibaren 7 gün içerisinde Genel Başkanlığa teslim edilmiş olması gerekiyor.

Tüzükte, yeterli imzaya ulaşılması durumunda Genel Merkez'in 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplayacağı belirtiliyor.