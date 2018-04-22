Tezcan: Parti içinden aday çıkaracağız

22 Nisan 2018

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tezcan, CNN Türk canlı yayınında yaptığı konuşmada, Abdullah Gül'ü aday göstermek gibi bir planlarının olmadığını dile getirerek, "Biz CHP içinde aday çıkaracağız, başka bir yerden aday arayışı içerisinde değiliz" diye konuştu.

"Parlamenter sisteme geçiş için sandıkta milletin bize 400 vekil vermesi lazım" diyen Tezcan şu açıklamayı yaptı: "Millet vermezse biz yönetmeyecek miyiz? Enflasyon iki haneli, dolar 4 lirayı geçti. Biz bunu yaparken bu sistemde bile Meclis'in yetkilerini devreden çıkartmayacağız. Meclis'i etkin çalıştıracağız. Kuvvetler ayrılığına uygun çalıştıracağız. Bağımsız bir yargı tesis edeceğiz. Sivil toplumu karar alıp uygulayabilir hale getireceğiz"

"Tek bir adaya endeksli değiliz"

Bazı CHP'lilerin 'Sayın genel başkan aday olmazsa talibiz' dediğini anımsatan Tezcan, "Niyet beyanında bulunurlar ama bizde süreç bellidir. Kılıçdaroğlu tüm partinin kabul ettiği isimdir. Bizde en uygun isim sayın Kılıçdaroğlu'dur. Gönlümden geçen odur. Ama benim aklımdan geçen herkesin aklından geçmeyebilir. Genel başkanın aklından da geçmeyebilir. Ama biz tek bir adaya endeksli değiliz" ifadelerini kullandı.