Tezcan: Seçim ikinci tura kalabilir
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan seçim sonuçlarını açıklamaya devam eden Anadolu Ajansı'nı yalan söylemekle suçladı ve seçimin ikinci tura kalabileceğini söyledi.
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, vatandaşlara "sandık başlarını terk etmemeleri" yönünde çağrıda bulundu.
FOX TV canlı yayınında konuşan Tezcan, kendilerine ulaşan verilerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yüzde 48'in üzerine çıkmadığını belirterek, "Muharrem İnce kazanacak" dedi.
Tezcan, ellerinde gerçek verilerin bulunduğunu söyledi ve şunları dile getirdi:
"Anadolu Ajansı yalan söylüyor. Böyle giderse seçim ikinci tura kalabilir. Gerçek verileri paylaşıyorum bakın sizlerle. Erdoğan kesinlikle önde değil. Sandıklara herkes sahip çıksın."