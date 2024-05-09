THK Üniversitesi liseli öğrenciler için Havacılık Bilgi Yarışması düzenledi

Üniversitenin Türkkuşu Kampüsü'nde düzenlenen yarışma, genel havacılık ve uçak bakım kategorilerinden oluştu. Ankara Havacılık Meslek Yüksek Okulu'nun ev sahipliğinde düzenlen yarışmanın açılışında konuşan THK Üniversitesi Rektörü Rahmi Er, ülkenin havacılık ve uzay bilimleri alanında uzmanlaşan tek üniversite olduklarını vurguladı.

Yarınımız için nitelikli insan kaynağı yetiştiriyoruz

Er, Ülkenin ve dünyanın havacılık ile uzay birimleri alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını aktardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "İstikbal göklerdedir" sözünü hatırlatan Er, göklerini garanti altına alamamış ulusların yarınından emin olamayacaklarını, bu nedenle havacılık ve uzaya büyük önem verdiklerini kaydetti.

Dereceye giren takımlara dron ödülü

Rektör Er'in konuşmasının ardından Türkiye genelindeki havacılık lisesi öğrencilerinin ve havacılık alanında mesleki ve teknik eğitim veren lise öğrencilerinin katıldığı yarışmada ön elemeler yapıldı. Ön elemlerin ardından bugün finalistlerin belirleneceği yarışmada, yarın yarışmanın finali yapılacak ve dereceye giren takımlara dron hediye edilecek.