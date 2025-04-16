Ticaret Bakanı Bolat Şam’da: Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Şam’da, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa’ar ile hem ikili hem de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Bolat, ziyarete ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Bolat açıklamasında, görüşmelerde Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkiler, yatırımlar, altyapı projeleri, ulaştırma, enerji, finans, sağlık ve gümrük alanlarında atılabilecek ortak adımların ele alındığını belirtti.

Suriye’de iç savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine Türkiye'nin destek verdiğini vurgulayan Bolat, "İç savaş sonrası dönemde yeniden imar ve inşa faaliyetlerinin yürütüleceği dost ve kardeş ülke Suriye’ye desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

Ticaret temsilcilikleri Halep ve Şam’da açıldı

Bolat ayrıca, 8 Aralık devrimi sonrasında Türkiye'nin Halep ve Şam’da ticari temsilcilikler açtığını vurguladı. Bolat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Görüşmemizde, Ticaret Bakanlığı heyetlerimiz arasında gerçekleşen ilk toplantılarda ele alınan konu başlıklarını bugün Sayon eş-Şa’ar ile geniş bir çerçevede ele alma ve atılacak adımları değerlendirme fırsatı bulduk.

Türkiye ve Suriye, yeni dönemde ilişkilerini çok boyutlu şekilde geliştirme noktasında tarihi bir fırsata sahiptir. Suriye’nin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda iş dünyamızla birlikte yatırımdan, hizmetlere, altyapıdan mal ticaretine kadar geniş bir alanda iş birliğine açık olduğumuzu vurguladık."