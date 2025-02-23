Ticaret Bakanlığı'ndan Google hamlesi! Tesislere yönelik yorum sistemi durduruldu

Ticaret Bakanlığı, Google Yorumlar platformunda yapılan değerlendirmelerin doğruluğunu denetlemek için yeni bir uygulama başlatıyor. Bakanlık, sahte ve yanıltıcı yorumların yayılmasını engellemek amacıyla, tesis ve mekanlara yönelik yorumların yalnızca "doğrulanan" kullanıcılar tarafından yapılabileceğini belirtti. Bu yeni düzenleme ile haksız rekabetin önüne geçilecek ve yanıltıcı bilgilerin yayılması engellenecek.

Ticaret Bakanlığı'ndan 30 milyon tl'lik ceza

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, 14 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, 354 dosyadan 183'ünün mevzuata aykırı olduğunu tespit etti. Bu dosyalar hakkında 30,2 milyon TL idari para cezası uygulanırken, 37 dosya için de tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla erişim engeli kararı alındı.

Doğrulanmamış tüketici yorumlarına sıkı denetim

Tüketici yorumları, internet alışverişlerinde diğer kullanıcıların kararlarını etkileyen önemli bir faktör haline geldi. Bu nedenle, internet sitelerinde yayımlanan yorumların manipüle edilmesi ve doğruluğu kanıtlanamayan sahte yorumların engellenmesi amacıyla, Reklam Kurulu ticari işletmelere doğrulama yükümlülüğü getirilmesini kararlaştırdı.

Bir inceleme sırasında, bir firmanın “Tesis Yorumları” başlığı altında yayımladığı yorumların doğrulama yapılmadan, Google üzerinden alınan yorumlarla oluşturulduğu tespit edildi. Google ve benzeri platformlarda, hizmet alınmadığı halde yorum yapılabiliyor ve bu durumun ispatlanması mümkün olmuyor. Bu nedenle, kurallar doğrultusunda söz konusu yorumların yayımlanması haksız ticari uygulama olarak değerlendirildi ve firma hakkında durdurma cezası ve idari para cezası uygulandı.

Karanlık Ticari Tasarımlar hakkında denetimler

Karanlık ticari tasarımlar, kullanıcıları yanıltıcı ara yüzler kullanılarak yapılan ticari uygulamalar olarak tanımlanıyor. Bu tür tasarımlar, tüketicilerin rasyonel kararlar almasını engelleyebilir. Reklam Kurulu, karanlık ticari tasarımlar kullanarak tüketicileri yanıltan firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son toplantıda, abonelik hizmetleri konusunda yanıltıcı ara yüzlerle tüketicilerin iradesinin olumsuz etkilenmesi nedeniyle firmalar hakkında ceza verilmesine karar verildi.

Finansal reklamlarda yanıltıcı uygulamalara ceza

Finansal hizmetler reklamları da toplantıda gündeme geldi. Reklam Kurulu, bankalar tarafından sunulan finansal hizmet kampanyalarında, ana vaadin istisnaları hakkında tüketicilere yeterli bilgi verilmediği ve kampanyaların genel bir teklif gibi sunulup, müşteri olmayanlara “özel” sunulduğu izlenimi yaratıldığı tespit edilen yanıltıcı reklamlara karşı idari para cezası ve durdurma cezası uygulanmasına karar verdi.