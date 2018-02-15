Tillerson: YPG'ye asla ağır silah vermedik
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye ziyareti öncesi, "YPG'ye asla ağır silah vermedik, dolayısıyla geri alınacak bir şey yok. Türkiye ile ana hedeflerimiz tamamen ortak" açıklamasını yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye ziyareti öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.
ABD'nin YPG'ye asla ağır silah vermediğini belirten Tillerson, "Dolayısıyla geri alınacak bir şey yok" dedi.
Lübnan' ziyaretinde konuşan ABD Dışişleri Bakanı, " Türkiye ile ana hedeflerimiz tamamen ortak" ifadelerini kullandı.
Rex Tillerson'ın bu akşam Ankara'ya gelmesi bekleniyor.
"Tillerson Lübnan lideriyle görüşmek için bekledi" iddiası
Öte yandan Ankara'ya gelmeden önce Lübnan'a giden Tillerson'ın, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun ile görüşmek için uzun süre beklediği iddia edildi.
Tillerson'ın Lübnan'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı girişinde karşılanmadığı belirtilirken, ABD'li bakanın salonda tek başına otururken çekilen görüntüleri de tartışma yarattı.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı ise iddiayı reddederek görüşmenin planlanan zamanda başladığını duyurdu.