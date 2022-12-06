Togg, İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başladı
Türkiye'nin otomobili Togg'un Sedan modeli, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde ay sonuna kadar sergilenmeye başladı.
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Havalimanında yerli ve yabancı yolcuların yoğun ilgi gösterdiği otomobilin fotoğrafını çekmek isteyenler aracın çevresinde kalabalık oluşturdu.
2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’u banttan indirmeye hazırlanan Togg, ‘Konsept Akıllı Cihaz’ olarak isimlendirdiği konsept otomobilini İstanbul Havalimanı'nda sergiledi