TOKİ İstanbul kura çekimi net tarihi açıklandı mı, kura töreni ne zaman?

İstanbul'da 100 bin konut inşa edilecek ve mega kentte yaşayan milyonlarca kişi başvuru yaptı. 80 ilde kura çekimi gerçekleşirken son il İstanbul kaldı. Başvuru yapan ve kabul edilen yüz binler takvime odaklanmış durumda... Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada İstanbul'da kuraların bayramdan sonra çekileceğini duyurdu. Net tarih henüz belli olmazken tahminen kuraların 23 Mart'tan itibaren çekilmesi bekleniyor.

İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.