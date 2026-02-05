Tribünden düşen Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz hayatını kaybetti

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada tribünden düşerek ağır yaralanan taraftar Harda Kaçmaz’dan acı haber geldi. Hastanede tedavi altına alınan Kaçmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaelispor Kulübü, yaşanan acı kaybın ardından bir taziye mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Maalesef Harda’yı kaybettik…

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Seni asla unutmayacağız Harda…