Trump: Operasyon tamamlandı
ABD Başkanı Trump, "Geçen akşam mükemmel bir operasyon gerçekleştirildi. Görev tamamlandı, daha iyi bir sonuç alınamazdı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Suriye'ye düzenlenen operasyonun tamamlandığını duyurdu.
Trump açıklamasında dün gece mükemmel bir operasyon gerçekleştirildiğini, bundan dolayı da Fransa ve İngiltere'ye teşekkür ettiğini söyledi.
"Daha iyi bir sonuç olamazdı" diyen Trump, "Görev tamamlandı!" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı geçtiğimiz günlerde "Hazır ol Rusya, füzeler geliyor" mesajıyla Suriye'ye saldırı sinyali vermiş, arkasından yeni bir tweet atarak, "Suriye’ye çok yakında saldırabiliriz veya yakın bir zamanda saldırmayabiliriz" ifadesini kullanmıştı.
A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Nisan 2018