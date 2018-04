Trump: Operasyon tamamlandı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Suriye'ye düzenlenen operasyonun tamamlandığını duyurdu.

Trump açıklamasında dün gece mükemmel bir operasyon gerçekleştirildiğini, bundan dolayı da Fransa ve İngiltere'ye teşekkür ettiğini söyledi.

"Daha iyi bir sonuç olamazdı" diyen Trump, "Görev tamamlandı!" ifadelerini kullandı.

ABD, Suriye'yi vurdu

ABD Başkanı geçtiğimiz günlerde "Hazır ol Rusya, füzeler geliyor" mesajıyla Suriye'ye saldırı sinyali vermiş, arkasından yeni bir tweet atarak, "Suriye’ye çok yakında saldırabiliriz veya yakın bir zamanda saldırmayabiliriz" ifadesini kullanmıştı.

Rusya'dan sert tepki

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!