Rusya'dan sert tepki

14 Nisan 2018

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de operasyon başlatmaları sonrası Rusya'dan ilk açıklamalar geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esad rejimine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önce Suriye halkı için Arap Baharı kullanıldı, ardından DEAŞ, şimdi de ABD'nin akıllı füzeleri. Uzun yıllar terörist saldırıları altında ayakta kalmaya çalışan egemen devletin başkentine darbe vuruldu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya Birleşmiş Milletler'i (BM) olağanüstü toplantıya çağırdı.

"Barışçıl bir geleceğe sahipken saldırıya uğradı"

Bütün bunların arkasında "dünyada seçkinliğini ilan eden ve ahlaki liderlik iddiasında olanların bulunduğunu" belirten Zaharova, Suriye'nin "barışçıl bir geleceğe sahip olduğu anda saldırıya uğradığını" kaydetti.

Beyaz Saray'ın, medyada çıkan bilgilere dayanarak Suriye'deki kimyasal saldırıdan emin olduğunu savunan Zaharova, "Bu açıklamadan sonra bu olayda Amerika ve diğer Batı medyası sorumluluğunu anlamalı. 15 yıl önce Beyaz Saray deney tüpü kullandı, şimdi ise deney tüpünün yerine Washington medyayı kullandı." değerlendirmesini yaptı.

"Sonuçsuz kalmayacak"

Rusya'nın ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Tehdit ediliyoruz. Bu tip hareketlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyarmıştık. Sonuçların bütün sorumluluğu Washington, Londra ve Paris'te." denildi.

"Trump, ikinci Hitler"

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi başkanı Aleksandr Şerin de yaptığı açıklamada, "ABD Suriye'ye yönelik saldırılar düzenleyerek tüm uluslararası kuralları ihlal ediyor ve Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir. ABD Başkanı Trump sadece dünya çapındaki bir suçlu değil, ikinci bir Adolf Hitler'dir. Bu, ikinci Belgrad'dır. Bu bir dönüm noktasıdır, egemen bir devlete karşı savaş ilanıdır" dedi.

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