TSK: 303 terörist etkisiz hale getirildi

25 Ocak 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı" 6. gününde devam ediyor. Yürütülen harekat kapsamında terör hedefleri vuruluyor.

Genelkurmay Başkanlığından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar en az 303 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil ve masumların zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar, emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre, en az 303 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Obüs ve top atışları yapıldı

Harekatın 6. gününde, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin kırsalındaki mevzileri obüs ve top atışlarıyla ateş altına alındı. Hatay hudut hattında konuşlu TSK birlikleri, Afrin'de tespit edilen terör örgütü mevzilerine sabah saatlerinden bu yana aralıklarla çok sayıda obüs ve top atışı gerçekleştirdi.

Hedefler şehitlerin isimlerinin yazıldığı havanla vuruldu

Mehmetçik, harekat sırasında şehit olan silah arkadaşlarını unutmadı. Teröristlerce açılan atış sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın isimleri Mehmetçik tarafından 106 milimetrelik havan mühimmatına yazıldı.

Söz konusu mermi, Afrin'in kuzeybatısında belirlenen terörist gruba yönelik atışta kullanıldı. Şehitlerin isimleri yazılı olan havan mermisi, yapılan atışla terörist grubun bulunduğu hedefi vurdu.

Afrin kırsalında 7 terörist yakalandı

Harekat kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından Afrin kırsalında 7 terörist yakalandı. Reyhanlı ve Hassa'ya getirilen teröristlerden 3'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

" Operasyon planlandığı gibi gidiyor "

Başbakan Binali Yıldırım, "Terör örgütünün 300'den fazla elemanı etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon, planlandığı gibi gidiyor. Burada DEAŞ ve PKK ile mücadele ediyoruz. Adlarını ister YPG ister PYD koysunlar, biz onları biliriz. Hangi kılığa girerse girsinler, biz onları kırk yıldır biliriz. DEAŞ örgütüyle de en amansız mücadeleyi Türkiye yapıyor." dedi.

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Kaynak: AA