TSK: Bir köy daha terör örgütünden temizlendi
Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler Fırtına obüsleriyle vurulurken, Şeyh Hadid beldesine bağlı Hac Bilal köyü PYD/PKK'dan temizlendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Zeytin Dalı Harekatında askerlerin şehit düştüğü, terör örgütünün işgalindeki alanlara top atışı gerçekleştiriliyor.
Sınırda konuşlu Fırtına obüsleri, Kilis-Hatay hudut hattındaki Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri, Fırtına obüsleriyle yoğun olarak ateş altına aldı. Bombalanan alanlardaki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.
Geceden bu yana bölgeden aralıklarla çatışma seslerinin de duyulduğu bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden de görülebiliyor.
Bu arada bölge, askeri araç gereç ve personelle takviye ediliyor.
Öte yandan, AA, TSK ve ÖSO'nun Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Hac Bilal köyünü PYD/PKK'dan temizlediğini bildirdi.
Kaynak: AA