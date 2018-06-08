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TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.

TSK'dan Kandil'e hava harekatı
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Irak kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik olarak dün hava harekatları düzenlendi.

Hava harekatları sonucunda, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Kaynak: AA

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