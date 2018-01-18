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TSK'dan PYD hedeflerine topçu atışlarıyla karşılık

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK tarafından yapılan taciz atışlarına topçu atışlarıyla karşılık verdi.

TSK'dan PYD hedeflerine topçu atışlarıyla karşılık
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK tarafından yapılan taciz atışlarına karşılık verdiği bildirildi.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK unsurları, teröristler tarafından yapılan taciz atışlarına sabah saatlerinde topçu atışlarıyla karşılık verdi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarının, meşru müdafaa kapsamında karşılık bulduğu belirtildi.

Kaynak: AA

tsk pyd

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