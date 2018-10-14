TSK'ya 22 yeni Anka verilecek

14 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesinde (SSİK), sınır içinde ve dışında güvenlik birimlerinin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi kararlaştırıldı.

Bu sistemler arasında insansız hava araçları da yer alıyor. TSK'nın keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir yandan daha önce verilen siparişlere ilişkin teslimatlar sürerken, bir yandan da yeni sistemlerle bu konudaki imkanlar artırılacak.

Komitede yapılan değerlendirmeler sonunda, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda 16'sı Anka-S, 6'sı Anka-B olmak üzere toplamda 22 Anka sisteminin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmasına karar verildi. Bu sistemlerle birlikte yer kontrol istasyonları, son dönemde milli olarak geliştirilen radar ve kameraların da teslimatı gerçekleştirilecek.

Bu gelişmeye paralel olarak önceki Anka siparişlerinin teslimatları da devam ediyor. Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine 8 Anka-S kazandırırken, yakın zamanda 2 aracın daha teslimatıyla toplam 10 adetlik sipariş tamamlanacak.

TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen Anka'lar, gece ve gündüz, kötü hava şartlarında bile gerçek zamanlı görüntü istihbaratı sunuyor. Faydalı yük kapasitesi 200 kilogram olan Anka'lar, 30 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor, 24 saat görev yapabiliyor.

Anka'lar, zaman içinde farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek donanımların entegrasyonuyla çeşitlendi, yeni kabiliyetler kazandı.

Milli uydular üzerinden kontrol edilebilme özelliği olan Anka-S ile görev menzili binlerce kilometreye ulaşıyor. Anka-S'te milli kriptolu haberleşme sistemi, milli olarak geliştirilen full HD çözünürlükte gece ve gündüz kamerası, düşük ışık kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü sistemlerden oluşan keşif gözetleme sistemi gibi donanımlar bulunuyor.

Gelişmiş gözetleme sistemleriyle donatılan Anka'nın yeni nesil versiyonu Anka-B, burun kısmında bulunan kamera sistemi sayesinde hedefi tespit edip lazer işaretlemesi gerçekleştirirken, 4 adet de füze taşıyabiliyor.

Bunlara ilave olarak elektronik harp ve istihbarat sistemleriyle donatılan farklı bir Anka sistemi daha bulunuyor.

Anka'lar, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı hizmetinde 10 bin uçuş saatini geride bıraktı.

Kaynak: AA