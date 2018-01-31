TTB üyeleri: Arkadaşlarımızı serbest bırakın

31 Ocak 2018

Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri, Merkez Konseyi üyesi 11 kişinin gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla Birlik binasında basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Ali Çerkezoğlu, gözaltına alınan Merkez Kurulu üyelerinin halen görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Çerkezoğlu, "Merkez Konseyimizin yaptığı açıklama ortadır, basittir, nettir, tarihseldir. Hekimler her koşulda savaşa karşı olur, barışı savunur." diye konuştu.

İzmir, Van ve Diyarbakır'da gözaltına alınan Birlik Merkez Konseyi üyelerinin halen Ankara'ya getirilmediklerini belirten Çerkezoğlu, "Buradan öncelikle Merkez Konseyi üyesi arkadaşlarımızın hukuki sürecinin ivedilikle tamamlanmasını ve bir an önce serbest bırakılmalarını talep ettiğimizi açıklıkla, netlikle ve sabırla ifade etmek istiyoruz." dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TTB yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında TTB Merkez Konseyi Başkanı Mehmet Raşit Tükel'in de bulunduğu 11 yönetici gözaltına alınmıştı.

TTB'nin 11 yöneticisi için gözaltı kararı

Kaynak: AA