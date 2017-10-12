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Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı

Aydın 2. Sulh Ceza Hakimliğince, aralarında ülke genelinde 63 mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş'in de bulunduğu 25 şirkete kayyum atandı.

Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı
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Aydın 2. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı karar kapsamında, aralarında ülke genelinde bayileri bulunan Tuğba Kuruyemiş'in de bulunduğu 25 şirkete kayyum atanması kararlaştırıldı.

Tuğba Kuruyemiş'in sahibi Ahmet Tonkul, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla 27 Temmuz 2016'da gözaltına alınmış, 4 Ağustos'ta tutuklanmış, 11 Kasım'da da tahliye edilmişti.

1980 yılında Aydın'da kurulan Tuğba Kuruyemiş'in ülke genelinde 63 mağazası bulunuyor.

Kaynak: AA

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