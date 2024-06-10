Tüm Bel-Sen'den İBB önünde eylem

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Tüm Bel-Sen İstanbul 4 No'lu Şube üyeleri, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde bir araya geldi.

"Sadakaya Hayır, Emekçiden Yana Toplu Sözleşme" yazılı pankart açan üyeler, "Ekrem Başkan sesimizi duy", "Yönetim uyuma, memuruna sahip çık", "Birleşe birleşe kazanacağız" şeklinde sloganlar attı.

'Sözleşme ödemelerini alamıyoruz'

Grup adına basın açıklaması yapan Tüm Bel-Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Yoldaş Türkoğlu, İSKİ, İETT ve İBB memurlarının 3 aydır sözleşme ödemelerini alamadığını söyledi.

2024-2025 yıllarını kapsayacak sözleşmede hiçbir mali, sosyal, demokratik kazanım içermeyen bir dayatmayla karşı karşıya olduklarını ifade eden Türkoğlu, sendikanın tüm ısrarına ve neden olacağı mağduriyet bilinmesine rağmen yerel seçim öncesi yapılan sözleşmeden, "Yeni sözleşme imzalanana kadar eski sözleşme geçerlidir." maddesinin çıkarıldığını belirtti.

Türkoğlu, sosyal ve demokratik taleplerin müzakere dahi edilmediğini öne sürerek, "İşte size fırsat. Samimiyetinizi gösterin, yetkinizi kullanın. İSKİ, İETT, İBB çalışanı kamu emekçilerinin az da olsa yüzünü güldürün. Sendikasız demokrasi, toplu sözleşmesiz sendika olmaz. Önümüz bayram. Emekçiler, 3 aydır çıplak maaşla geçinmeye çalışıyor. Bu krizi çözün, bir an önce toplu sözleşmeyi imzalayın." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri, bir süre oturma eylemi yaptı.