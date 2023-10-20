Tunç: Reform irademiz kesintisiz devam edecek

2019-2023 yılları için uygulamaya konulan ve yıl sonu itibarıyla uygulama döneminin sonuna gelecek Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin yenilenmesiyle ilgili hazırlık çalışmalarına başladıklarını kaydeden Adalet bakanı Yılmaz Tunç, yine uygulama dönemi sona eren İnsan Hakları Eylem Planı için de eş zamanlı olarak hazırlık çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nın, adalete güvenin artması, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve etkin şekilde yararlanabilmesi için devletin tüm kurumlarına hedefler koyup ve görevler yüklediğini vurgulayan Tunç, bugüne kadar hukuk devletinin güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi, etkin ve hızlı işleyen bir adalet sisteminin oluşturulması amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Bundan önceki Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı belgelerinde olduğu gibi yeni hazırlanacak belgelerimiz de reform irademizin kesintisiz devam edeceğinin göstergeleridir” diye konuştu.

En önemli başlık yeni anayasa

Vatandaşların, yargı hizmetlerinin adil olmasının yanı sıra kaliteli ve hızlı olarak sunulmasını da talep ettiklerini belirten Tunç, "Bizim amacımız vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve daha etkin işleyen bir yargı sistemini ülkemize kazandırmaktır" dedi.

Yargılamaların uzun sürmesinin önemli bir problem olduğunu dile getiren Tunç, buna yönelik politikaları, yeni yargı reformu stratejisiyle ortaya koyacaklarını bildirdi. "Önümüzdeki dönemde özellikle ceza adaleti sisteminin etkinliğine yönelik çalışmalarımızı da yoğunlaştıracağız" diyen Tunç, suçluların cezasız bırakıldığı yönündeki eleştirilerin önüne geçmek için de çalışmalar yürüteceklerini bildirdi.

Türkiye Yüzyılı'nda hukuk devletini daha da güçlendirme, temel hak ve özgürlükleri daha da kuvvetlendirme yolunda emin adımlarla ilerlendiğini belirten Tunç, "Türkiye Yüzyılı vizyonunun kuşkusuz en önemli başlığı, yeni bir sivil anayasanın hayata geçirilmesidir. Herkesin ve her kesimin kendini özgür hissettiği ve katkı verdiği demokratik bir yeni anayasa yapmak, değişmez ve değiştirilemez hedefimizdir" dedi.

"Ateşe benzin dökenler de sorumludur"

Filistin'de büyük bir vahşet, soykırım ve savaş suçuna şahit olduklarını anlatan Tunç, "İnsanlığa karşı suç teşkil eden bu saldırıların faillerini lanetliyorum. Yüreklerimizi dağlayan bu katliamlardan, failler kadar 7 Ekim'den bu yana yaptıkları açıklamalarla ateşe benzin dökenler de sorumludur" dedi.

Filistin'de uluslararası anlaşmaların yok sayıldığını dile getiren Tunç, ana amacı sivillerin korunması olan Cenevre Sözleşmesi'nin ihlal edildiğini, savaş suçlularını tanımlayan uluslararası belgelerin dikkate alınmadığını bildirdi. Tunç, "Türkiye olarak, bölgede kalıcı istikrar ve barışın tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz. Sorunun çözümünün, başkenti doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini ifade etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.