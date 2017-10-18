'TÜPRAŞ'ta 3 kişi serbest kaldı
TÜPRAŞ'taki 4 işçinin öldüğü olaya ilişkin dün sabah gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının, 4 işçinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında dün sabah gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçuyla adliyeye sevk edilen bu 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TÜPRAŞ'a ait Aliağa ilçesindeki rafineride 11 Ekim'de, bakım yapılan tankta meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetmiş, iki işçi yaralanmıştı.
Olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden taşeron firma Beka Proje sahibi Bedrettin Karataş, işletme emniyet uzmanı Esfet Bilici, montaj ustabaşı Ali Battal ve şantiye müdürü Muhammed Hulusi Gözüak tutuklanmış, başmühendis Mehmet Emin T, işletme mühendisi Burak K, işletme başmühendisi Kürşat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA