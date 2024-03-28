Turgut Altınok, "600 daire" iddiasına yanıt verdi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı'na ait, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un, Antalya’da üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul olmadığını gösteren resmi belgeler ortaya çıktı. Altınok, hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili resmi evrakları da kanıt olarak göstererek şu açıklamayı yaptı:

Kimin yalancı kimin iftiracı kimin de dosdoğru olduğunun belgesidir

"Kaç gündür çamur yalan iftira siyasetine hem Ankara hem Türkiye şahit oluyor. Bizim mal varlığımızı açıklamamızla beraber, bir yalan, çamur ve iftira kampanyası başlattılar. 600 dairem varsa adıma kayıtlı ben beyannamede vermediysem istifa ederim ama bana bu yalanı atan Sayın Yavaş’ın da bir konuşması var. 600 dairesi varmış niye beyanda bulunmadı ben de dedim ki 600 tane dairem varsa tapusunu çıkarsınlar ben istifa edeceğim yoksa zerre onurları varsa...

Basın objektif olmalı ve tarafsız olmalı. Ama bırakın objektif olmayı iftira ve yalan kampanyasının bir parçası oldular. Bugün de Antalya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığından verdiğim dilekçenin sonucu; ilgili dilekçede bahsi geçen …

TC kimlik no’lu Turgut Altınok adına Türkiye’nin tamamının 02.05.2012’den beri ortak platformu Tapu Kadastro Bilgi Sistemi üzerinde TC Kimlik numaralı kriterleri kullanılarak yapılan araştırma ve sorgulama sonucunda Antalya il ve ilçeleri içerisinde herhangi bir gayrimenkul kaydına rastlanmamıştır. Gördüğünüz gibi Hakan Çelik imzasıyla Tapu Daire Başkanı. Bunu bütün kamuoyuna sunuyorum. Kimin yalancı kimin iftiracı kimin çamur kimin de dosdoğru olduğunun belgesidir bu."