Turizm merkezlerindeki havalimanlarında ilk 6 ayda 69 milyondan fazla yolcu ağırlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerinden yapılan derlemeye göre, bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye havalimanlarında iç hatlarda 431 bin 991, dış hatlarda 387 bin 113 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye geneli havalimanlarında iç hatlarda 46 milyon 157 bin 20, dış hatlarda 58 milyon 568 bin 244 yolcuya hizmet verildi. Direkt transit uçuşlarla birlikte yolcu hareketliliği 104 milyon 833 bini geçti.

Yolcu sayıları arttı

Aynı dönemde ülkenin turizm destinasyonlarına hizmet veren havalimanlarında da yolcu sayılarında artış yaşandı.

Bu yılın ilk yarısında İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 57 bin 783, dış hatlarda 195 bin 332 olmak üzere 253 bin 115 uçak trafiği gerçekleşti. Bu havalimanında, iç hatlarda 8 milyon 154 bin 410, dış hatlarda 29 milyon 938 bin 219 olmak üzere 38 milyon 92 bin 629 kişilik yolcu trafiği oluştu. Yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artış gösterdi.

Antalya Havalimanı'nda da iç hatlarda 3 milyon 208 bin 734, dış hatlarda 11 milyon 365 bin 299 yolcuya hizmet verildi. Böylece yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 artarak 14 milyon 574 bin 33 oldu.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda da yolcu sayısı yüzde 14,1 artarak 5 milyon 311 bine, Adana Havalimanı'nı tercih edenlerin sayısı da yüzde 15,6 yükselerek 2 milyon 490 bine çıktı.

Muğla Dalaman Havalimanı'nda misafir edilen yolcu sayısı da yüzde 10,9 artışla 2 milyon 2 bini aştı.

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nı kullanan yolcuların sayısı da yüzde 13,6 artışla 1 milyon 574 bine ulaştı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm noktalarından Gaziantep Havalimanı'ndan hizmet alan yolcuların sayısı da yüzde 17,9 artışla 1 milyon 412 bini aştı.

Farklı turizm noktalarına ev sahipliği yapan iller de yolcu sayılarıyla öne çıktı. Trabzon Havalimanı 1 milyon 522 bin, Diyarbakır Havalimanı 1 milyon 46 bin, Şanlıurfa GAP Havalimanı 444 bin ve Gazipaşa Alanya Havalimanı 429 binden fazla yolcuyu ağırladı.

Kapadokya bölgesine yakınlığıyla bilinen Kayseri Havalimanı da yılın 6 ayında 1 milyon 227 bin yolcuya hizmet verdi.

Böylece, yılın ilk yarısında turizm merkezlerinde ağırlanan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artışla 63 milyon 644 bin 121'den, 69 milyon 126 bin 280'e çıktı.