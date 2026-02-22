Türk Boğazları’nda dijital denizcilik dönemi

Bakan Uraloğlu, projelerle özellikle Türk Boğazları başta olmak üzere kritik suyollarında dijitalleşmenin ileri seviyeye taşınacağını belirtti.

“Denizciliğin İnterneti Projesi” kapsamında, geleneksel fener ve şamandıra sistemlerinin izlenmesi, gemi takibi ve deniz ekosistemine yönelik tehditlerin tespiti için dijital bir platform kurulacağını ifade etti.

Projede kullanılacak uzak menzil haberleşme altyapılarının mevcut sistemlere yedek olacak şekilde devreye alınacağını kaydeden Uraloğlu, böylece veri iletişiminin güvence altına alınacağını vurguladı. Boğazın farklı noktalarına yerleştirilecek üç yüzer seyir yardımcısı ile bir fener kulesinin hidrografik, meteorolojik ve seyir bilgilerini anlık olarak toplayacak şekilde tasarlandığı belirtildi.

Gemi trafiği yönetimi dijital ortama taşınıyor

Uraloğlu, kurulacak sistemle gemi trafiği yönetiminin dijital ortamda daha etkin hale getirileceğini ifade ederek, kritik suyollarında operasyonel kabiliyetin artırılacağını ve acil durum müdahalelerinin destekleneceğini söyledi.

NAVDAT ile modernizasyon

NAVDAT Projesi kapsamında İstanbul’da kurulacak alıcı ve verici istasyonlarıyla gemilere grafik, metin ve multimedya içeriklerin daha hızlı iletileceğini belirten Uraloğlu, sistemin mevcut deniz haberleşme altyapısına kıyasla daha yüksek veri aktarım kapasitesi sunduğunu kaydetti.

Proje ile gemi ve kıyı istasyonları arasındaki iletişimin güçlendirileceğini, deniz kazalarının önlenmesine yönelik daha hızlı uyarı mekanizmalarının devreye alınacağını aktaran Uraloğlu, deniz haberleşme altyapısının uluslararası standartlara uyumlu, sürdürülebilir ve ekonomik bir yapıya kavuşturulacağını ifade etti.