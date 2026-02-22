Kartepe'ye kar geri döndü
Kocaeli'de hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece birden düşmesiyle birlikte Kartepe'nin zirvesinde kar yağışı yeniden etkili oldu. Meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan yağış, Samanlı Dağları’nın yüksek kesimlerini kısa sürede beyaza bürüdü
Kocaeli'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kartepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Meteoroloji verilerine göre, perşembe ve cuma günleri mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hafta sonu itibarıyla yaklaşık 10 derece birden azalması öngörülüyordu. Uyarıların ardından Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'de beklenen yağış görüldü.
Kış turizmiyle öne çıkan ilçenin yüksek noktalarında lapa lapa yağan kar, kısa sürede bölgeyi yeniden beyaz örtüyle kapladı. Yetkililer, kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesinin beklendiğini bildirdi.