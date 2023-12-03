Türk-İş Başkanı Ergün'den asgari ücret mesajı: Açlık sınırından bir pazarlık olmaz

Yeni yılın tümünde geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 11 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

NTV'ye konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onun üzerinden bir pazarlık olur. Onu konuşmanın hiç anlamı yok. İnşallah toplumu memnun edecek bir rakam verirler de biz de altına imza atar masada otururuz" dedi.

Atalay, bakanın enflasyon olmayağını, gıdaya, ete ve süte zam gelmeyeceğini düşündüğünü savunarak "Olmuyorsa bir sorun yok ama zam devam ettiği için bırakın sene sonunu insan 3 ay bile bu ücretle idare edemiyor." ifadelerini kullandı.

Dört kişilik bir aile için açlık sınırı 14 bin 25 lira.