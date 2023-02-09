Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi Başkanlığı, kriz masasıyla koordinasyonu sağlıyor

Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi Kriz Masası Başkanlığı, Başkan Kadem Ekşi’nin ve il merkezi ekibinin afet bölgesinde bulunmasından dolayı Başkan Yardımcısı Burcu Kösem tarafından yürütülüyor.

İvedilikle kan bankalarındaki stoklardan ilk etapta ihtiyaç duyulabilecek miktarların deprem bölgesine sevkinin sağlanması için çalışma başlattıklarını belirten Türk Kızılay İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burcu Kösem, vatandaşlarımızın adeta yarışırcasına kan bağış noktalarına akın etmesiyle rekor kan bağışı sağlandığını, ancak kanın uzun süre saklanamayan bir tedavi aracı olmasından dolayı günlük kapasitenin sınırlı olduğunu söyledi. Kösem, “Miad sürelerini zamana yayabilmek adına vatandaşlarımızı önümüzdeki günlerde de kan bağışına davet ediyoruz. Asil Milletimizin bu duyarlı davranışı, hepimizi duygulandırdı. Böyle günlerde dayanışmanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor” dedi.

'Çalışmalarımız titizlikle sürüyor'

Kan verme ve sevkiyat konusu ile beraber ayni ve nakdi yardımlar konusunda da çalışmaların devam ettiğini söyleyen Kösem sözlerine şöyle devam etti: “Halkımızın yaptığı yardımların, doğru yere, doğru şekilde ulaşması için gerekli çalışmalar yapılmaya devam ediyor. İş insanlarımızdan ve STK’lardan gelen ayni yardımları, yönlendirme ve lojistiğini sağlamada çalışmalarımız titizlikle sürüyor. İl Merkezimize gelen nakdi bağışlar ise gün boyunca takip edilip, veriler Genel Merkezimize anında sunuluyor. Bağışla ilgili gelen bilgi ve talepler, uzman ekibimizle değerlendiriliyor. Ayrıca destek hizmetleri kapsamında, talep edilen bilgi ve ek raporlar hazırlanıyor. İlçe şubelerimizin büyük bir özveriyle, ayni bağış toplama ve sevkiyat süreçlerinde karşılaştıkları problemlere ilişkin bilgilendirmeler ve destek hizmetlerimiz veriliyor.”

'Gönüllü ekibi’ oluşturulması için çalışmalar sürdürülüyor

Ayrıca, Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri ile yine Sütlüce’de bulunan İl Merkezi yerleşkesinde konuşlanan gönüllü ekibin gelen acil talep ve mağduriyet bilgilerini incelediğini ve gerekli desteğin sağlandığını söyleyen Kösem, “Kurum olarak ‘gönüllü ekibi’ oluşturulması hususunda da çalışmalarımız sürdürülüyor. Dün akşam 180 gönüllü otobüslerle Kahramanmaraş’a, bugün de 114 gönüllü uçakla Malatya’ya hareket etti. Devam eden günler için de Genç Kızılay ile koordineli şekilde gönüllülerin başvuruları alınmaya devam edecek. Oluşturulan listeye uygun olarak gönüllü sevkiyatları gerçekleştirilecek. Kızılay İstanbul İl Merkezi olarak tüm birimlerimizle; Kızılay Kadın ve Genç Kızılay dahil olmak üzere faaliyetlerimizi var gücümüzle sürdürüyoruz” diye konuştu.