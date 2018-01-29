Türk Tabipleri Birliği'ne Afrin soruşturması

29 Ocak 2018

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Savaş bir halk sorunudur" tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Harekata ilişkin "Savaş bir halk sorunudur" diyen TTB hakkında İçişleri Bakanlığı'nca dün suç duyurusunda bulunulmuştu. Ayrıca Sağlık-Sen de savcılığa başvurarak şikayet dilekçesi vermişti.

Suç duyurusu dilekçelerini işleme koyan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarından soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA