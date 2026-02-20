Türk tiyatrosunun usta ismi Yalçın Özden yoğun bakıma kaldırıldı
Ceza filmiyle sanat hayatına başlayan ve son olarak Seksenler dizisindeki Muzaffer karakteriyle izleyici karşısına çıkan 78 yaşındaki usta oyuncu Yalçın Özden, beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındı.
1974 yapımı Ceza filmiyle sinemaya adım atan usta oyuncu Yalçın Özden’in beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
Tiyatro sahnelerinde ve çok sayıda televizyon projesinde uzun yıllar izleyiciyle buluşan 78 yaşındaki sanatçı, yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisine alındı.
Üzücü haberi ailesi duyurdu
Özden’in sağlık durumuna ilişkin bilgi, ailesi tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Açıklamada, "Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şuan hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin" ifadelerine yer verildi.
Deneyimli oyuncu son olarak Seksenler dizisinde canlandırdığı Muzaffer karakteriyle ekranlarda yer almış ve izleyiciler tarafından beğenilmişti.