Türkiye, Bulgaristan ve Romanya; Karadeniz'deki mayınları temizleyecek

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Romanya Günleri" etkinliğinde Türkiye ve Romanya'nın dost ve müttefik iki ülke olduğunu söyledi.

İki ülke arasında çok sıkı askeri ilişkiler olduğunu belirten Altan, "NATO içinde beraber çalışıyoruz. Birçok tatbikatı birlikte icra ediyoruz. 4 F-16 savaş uçağımız Romanya hava sahasını 4 ay boyunca korudu. Bunu herkese yapmayız, her ülke için pilotlarımızı göndermeyiz. Ama Romanya için bunu seve seve yaptık ve yine yapacağız." dedi.

Üç ülkeden ortak çalışma

Karadeniz'in güvenliğinin sağlanmasını önemsediklerini dile getiren Altan, "Temmuz ayında Allah'ın izniyle Türk, Romen ve Bulgar savaş gemileri Karadeniz'deki mayın tehdidine karşı birlikte bir harekat başlatacaklar. Her ülkeyle bunu yapamazsınız. Gerçekten yakın olduğunuz ülkelerle, stratejik ortak olarak gördüğünüz ülkelerle yapabilirsiniz. Romanya, 2011 senesinden beri resmen stratejik ortağımız." bilgisini verdi.