"Türkiye kendine yeten tarım ülkesi olmazsa bekası tehdit altındadır"

03 Haziran 2018

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Kütahya il teşkilatınca Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Kütahya'nın cumhuriyetin en önemli sanayi tesislerinin olduğu şehir olduğunu söyledi.

Kütahya'nın elinde bir şey kalmadığını savunan Akşener, şöyle konuştu:

"Elinizde ne kaldı? Özel teşebbüsün dışında devlete ait hangi fabrikanız var? Yok. Osmanlı da benim, Cumhuriyet de benim. Osmanlı'yı da kuran siz, Cumhuriyetin de kurulmasını sağlayan sizsiniz. Kuran şehir, kurtaran şehir Kütahya. Birbirine sarıl Kütahya. Ve şehrine sahip çık Kütahya. PKK teröründe en çok şehit veren Kütahya. Ve bu devletin ebed müddet olması için bugün de canını verecek gençlerin yaşadığı Kütahya. Onun için bu tuzağı beraberce bozacağız."

Akşener, 24 Haziran'da milletvekillerinin ve cumhurbaşkanının seçileceğine işaret ederek, "Partiler arasında, taraftarlar arasında şehirleri geziyorum. Müthiş bir kaş çatıklığı görüyorum." diye konuştu.

Vatandaşın birbirine küskün olduğunu dile getiren Akşener, "Komşuluk değerlerini, ramazanın bereketini, oruç ağzın ne demek olduğunu, haram lokmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu ve dayanışmanın dün olduğu gibi bugün ve yarın da devam edeceğini gençlerimize anlatacağız. Eğer Türkiye tekrar kendine yeten bir tarım ülkesi olmazsa bekası tehdit altındadır." ifadelerini kullandı.

Akşener, miting sonunda partisinin Kütahya milletvekili adaylarını tanıtarak oy istedi.

Kaynak: AA