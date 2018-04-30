"Türkiye, Rusya ve İran Avrasya para birimine geçmeli"

30 Nisan 2018

AYDIN ŞAHİNALP

Aleksandr Gelyeviç Dugin… 56 yaşında. 19’uncu yüzyıl Çarlık Sarayında önemli bir etkiye sahip olan Grigori Yefimoviç Rasputin’i andıran uzun sakalıyla dikkat çekiyor. Kimileri onun için “Putin’in beyni” derken, kimileri de “Rus dış politikasının mimarı” diyor. Türk halkı, Prof. Dr. Aleksander Dugin’in ismini ilk olarak jet krizi sonrasında da darbe girişimi ve Rusya'nın Ankara büyükelçisi Andrey Karlov suikasti ile sıkça duydu.

‘Yeni para birimi yakında fizibil olacak”

40’tan fazla kitap kaleme alan ve Uluslararası Avrasya Hareketi’nin bayraktarı olan filozof Aleksandr Dugin DÜNYA'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluslararası İşbirliği Platformu ve (UİP) Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen, ‘Yükselen Avrasya'da Türkiye-Rusya İlişkilerinin Geleceği Antalya Zirvesi’ne katılan Dugin, "Türkiye, Rusya ve İran üçü bir araya gelerek Avrasya para birimine geçmeli" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrasya para birimi projesinin yakın bir zamanda hayata geçebileceğini düşünüyorum. Kazakistan çok kutuplu para birimi vizyonunu duyurdu. Avrasya, İslami para birimi gibi konular görüşülüyor. Çin cephesinde "altın yuan" projesi mevcut. Petrol, ve doğalgaz ticaretinde ABD doları kullanımından vazgeçmek zorundayız. Rusya, İran ve Türkiye ABD'deki altınlarını çekerek yeni bir para birimi oluşturmalı. Bunun yakın bir gelecekte fizibil olacağını düşünüyorum. Ben bir jeopolitikçiyim. Fakat kesin tarih vermem.”

Avrasya para birimi üzerinde uzun bir zamandır konuşuluyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl Avrasya Ekonomi Birliği’nin Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen zirvesinde ortak bir para biriminin kullanılmasını teklif etti. Putin, 'Omuz omuza' hareket ederek, dış ekonomik ve mali tehditlere daha kolay tepki gösterebileceklerini belirtmişti. Nisan ayının ikinci haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘altınla borçlanma’ önerisine piyasadan “İyi bir sistem dizayn edilirse olabilir” yanıtı gelmişti.

Öte yandan ABD ve Fransa İran ile yapılan nükleer anlaşmaya karşı çıkıyor. Fransız lider Macron Trump’ın İran nükleer anlaşmasını bozabileceğini söyledi. Türkiye, Rusya ve İran’ın ısrarla birlikte hareket etmesi gerektiğini savunan Dugin’e başta ABD olmak üzere Batı’nın buna izin verip vermeyeceğini sorduk:

“Bu anlamda sahada üstü kapalı ve açık bir savaş yaşanıyor. Ancak Avrasya derken çok karışık ve kapsamlı bir olgudan bahsediyorum. Gerçekte ülkeler arasındaki ilişkiler çok kırılgandır. İlişkilerde maddiyat, maneviyat, kültür ve medeniyetin önüne geçerse kırılganlaşır. Maneviyat temelli ilişkiler zor kopar. Şeref, onur gibi kavramları her şeyin üstünde tutmalıyız.”

ABD yaptırımları yumuşayacak mı?

ABD yönetimi ekonomik yaptırım kartını agresif biçimde kullanıyor. İlk olarak Çin'i çelik sonrasında da Rusya'yı alüminyum silahıyla vurdu. Beyaz Saray yaptırım hamlelerinde yumuşayacak mı? ABD-Rusya ve ABD -Çin ekseninde bu görüşlerini açıklayan Rus Siyasi Analist Aleksandr Dugin, Amerikan’ın yumuşamayacağını savunuyor ve ekliyor: “Sanırım ABD yaptırımları konusunda yumuşayamaz. Mantıksal olarak baskı uyguluyorlarsanız sonuçlarını görmelisiniz. Ve sonuçlar bekledikleri gibi değil. Yaptırımların sonucu Rusya ekonomisi daha güçlendi. Bölgesel entegrasyonun ateşli taraftarıyım. Bölgesel görünümde Afrika entegrasyonu, Avrasya entegrasyonu öne çıkıyor. Bu büyük bir karşı duruş. Bize baskı uygulayarak ceza verdiklerini sanıyorlar ama aslında bizi kurtarıyorlar. Bırakın yaptırımlarını sürdürsünler. Çünkü Rusya ve Çin’i kesinlikle ambargolarıyla boğamazlar.” Dugin Rusya’nın uygulanan ekonomik ambargoları yeni pazarlar bularak aştığını belirterek şöyle diyor: “ Yaptırımlara karşı başka seçeneklerimiz bulunuyor. Yeni pazarlar var. Belki onlarla ticaret yapamayacağız ama Çin ve Hindistan gibi devler var. Türkiye, İran, Pakistan, Afrika ve Latin Amerika alternatif olarak yer alıyor. Bizim yerimize kendilerine izole ediyorlar. Biz (Rusya) Kuzey Kore değiliz. Rusya her yönüyle küresel bir güçtür. Tarih, kültür vs tüm boyutlarıyla küresel bir güçtür. Avrasyacılık çıkış yolumuz. Batı bize yaptırımları artırdıkça daha da Avrasyacı oluyoruz.”

"Bannon ile buluşmak isterim"

Aleksandr Dugin, Trump'ın 2016’daki Başkanlık seçimleri kampanyasını yöneten ve 2017’de Trump tarafından baş stratejist görevine son verilen Steve Bannon ile bir araya gelmek istiyor. Bannon’ın kurban seçildiğini belirten Dugin, “Bazı yayın organları benzerliklerimizi öne çıkararak Bannon ve beni karşılaştırıyor. Bannon'a değer veriyorum. Çünkü Bannon ABD'deki Trump'ın seçim zaferinin mimarıydı. Nonkonformist seçmen ve geleneksel siyasi parti yapısının dışında hamleler yaptı. Trump'ın ideolojik başarısında kilit rol oynadı. Bannon'ın devrim potansiyeli var. Çünkü korkusuz. Bannon son olarak İtalya'yı ziyaret etti. Aramızda hiç temas olmadı ama onunla elbette yüz yüze görüşmek isterim” dedi.