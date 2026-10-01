Türkiye yağışlı havanın etkisinde: Bölge bölge uyarı verildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara, Ege’nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Amasya ve Tokat dışında Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Trakya’nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz’in doğusu, Doğu Anadolu’nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Marmara ve Ege’de rüzgârın kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgesel tahminlerde ise Marmara ve Ege’de rüzgâr hızının yer yer saatte 70 kilometreye ulaşabileceği belirtiliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Marmara’da bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Kırklareli çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bursa’da sıcaklığın 21, Çanakkale’de 22, Kırklareli’nde 19 ve Kocaeli’de 20 derece olması bekleniyor.

Ege’de parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, İzmir ve Manisa’da yağışların öğle saatlerinden sonra etkili olacağı tahmin ediliyor. İzmir’de sıcaklığın 25, Manisa’da 24, Afyonkarahisar’da 17 ve Uşak’ta 19 derece olması bekleniyor.

Akdeniz’de yağış yerel olarak kuvvetlenecek

Akdeniz Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Doğu Akdeniz ile Antalya ve Burdur çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana’da 25, Antalya’da 28, Hatay’da 26 ve Isparta’da 20 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

İç Anadolu’nun güney ve doğusunda da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara’da sıcaklığın 17, Çankırı’da 20, Eskişehir’de 18 ve Nevşehir’de 16 derece olması öngörülüyor.

Karadeniz’de sağanak etkili olacak

Batı Karadeniz genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bolu’da sıcaklığın 17, Düzce’de 18, Sinop’ta 21 ve Zonguldak’ta 19 derece olacağı tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz’de de yağış görülecek. Doğu Karadeniz’in doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, Rize’de kuvvetli sağanak öngörülüyor. Samsun, Rize ve Trabzon’da sıcaklığın 19 derece olması bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu için uyarı

Doğu Anadolu genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusu ve batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kars ve Malatya’da kuvvetli yağış öngörülürken, sıcaklıkların Erzurum’da 13, Kars’ta 15, Malatya’da 20 ve Van’da 19 derece olması tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu’da da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların bölgenin kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Diyarbakır’ın batısı ile Şanlıurfa’nın kuzeyinde kuvvetli yağış tahmin edilirken, sıcaklıkların Diyarbakır’da 23, Mardin’de 22, Siirt’te 21 ve Şanlıurfa’da 24 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.