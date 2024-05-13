Türkiye'de bekar anne sayısı 1,8 milyonu aştı

Araştırma çerçevesinde yapılan projeksiyona göre, bu rakam yakın gelecekte 3 milyonu bulacak. Üç yaygın anne modeli Türkiye’nin güncel anne profillerini çizmeyi amaçlayan araştırma üç yaygın anne modeli ortaya koyuyor: Çocuğu Hiç Büyümeyenler (yüzde 42), Eseriyle Övünenler (yüzde 34) ve Birlikte Öğrenenler (yüzde 24). Çocuğu Hiç Büyümeyenler, daha çok kırsal kesimde yoğunlaşmış bir anne profili. Çocuklarını geleneksel değerlere göre büyütüyorlar ve onlara kabul görmüş genel toplumsal cinsiyet rollerini aktarıyorlar.

Eseriyle Övünenler ise mutlu bir hayat için başarıyı ön koşul olarak görüyorlar. Eğitime çok önem veren, çocuklarını çok yönlü yetiştirebilmek için onları sanatla, sporla ve şehrin sunduğu diğer modern imkanlarla destekleyen bu anneler, daha çok metropollerde yaşıyorlar. Birlikte Öğrenenler ise, kendilerini ve çocuklarını çok zorlamayan, ebeveynlik sürecini doğal akışında yaşamayı tercih eden annelerden oluşuyor.

Araştırmayı değerlendiren FutureBright Group Kurucu Ortağı Başak Abdula, “Kadınlığın değersiz, anneliğin ise kutsal sayıldığı bir toplumda bu ikili durumun en büyük yükü bekar annelerin omuzlarında” dedi.