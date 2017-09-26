Türkiye'den uluslararası kongreye 25 bildiri

26 Eylül 2017

Avrupa Organ Nakli Kongresi'nde, Türk bilim insanları 25 ayrı bildiri ve sunumla organ nakline ilişkin bilgi ve tecrübelerini dünya ile paylaştı.

Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) Başkanı Eyüp Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Organ Nakli Kongresi'nde farklı ülkelerden yaklaşık 4 bin bilim insanının bir araya gelerek, organ nakli sürecinde birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.

Türkiye'yi 37 bilim insanın temsil ettiği kongrede, 25 ayrı bildiri ve sunumla alana ilişkin bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığını anlatan Kahveci, kritik organ nakli ameliyatlarından yeni uygulanan tekniklere, canlıdan organ nakillerinde operasyon sonrası takip süreçlerinden kadavradan organ teminine kadar tüm bilimsel verilerin katılımcılara sunulduğunu söyledi. Kahveci, şunları kaydetti:

"Türkiye, sunduğu çalışmalarla öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Organ nakillerinde başarı oranlarının yüksekliği, ileri teknolojinin her aşamada kullanılıyor olması gibi birçok konu, alandaki profesyonellerle paylaşıldı. Türk bilim insanlarınca gerçekleştirilen özel vakalar da yapılan bir uydu sempozyumuyla bilim dünyasına sunularak, bilgi değişimi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi, ülkemizdeki organ nakil hizmetleri tanıtıldı.

Türkiye'nin özellikle canlıdan yapılan karaciğer ve böbrek nakillerindeki başarısı ilgiyle karşılandı, vaka sunumlarındaki oturumlar çok ilgi gördü. Türkiye, gerçekten bu alanda çok başarılı. Zaten, canlıdan karaciğer naklinde Güney Kore ile Türkiye birinciliği paylaşıyor. Türkiye tarafından gerçekleştirilen sunum ve bildiriler, en çok takip edilen oturumlar arasında yer aldı."

Kaynak: AA