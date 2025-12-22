Türkiye'nin en soğuk noktası Ardahan oldu

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Ardahan'da hayatı olumsuz etkiledi.

Meteorolojik ölçümlere göre, gece saatlerinde en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ile Göle ilçesinde kaydedildi.

Böylece Göle, Türkiye genelinde gecenin en soğuk noktası oldu.

İl merkezinde de dondurucu soğuklar etkisini sürdürdü. Termometrelerin gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da, soğuk hava günlük yaşamı zorlaştırdı.

Kent merkezinden geçen Kura Nehri ile Alabalık Deresi'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Yetkililer, bölgede soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.