Türkiye’ye F-16 satışında Kongre bariyeri aşıldı

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin önemli aşama dün itibarıyla tamamlandı ve Kongre'deki inceleme ve itiraz süreci aşıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 26 Ocak'ta Kongre'ye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senato'ya sunduğu itiraz gündeme geldi. Paul'ün sunduğu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne havale edilirken, burada tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmadı.

Böylece ABD yönetiminin resmi bildiriminin ardından Kongre'deki 15 günlük süre önceki gece sona erdi ve ABD Silah İhracat Kontrol Yasası (AECA) uyarınca satışa ilişkin sürecin ilgili kurumlar arasında başlamasının önünde engel kalmadı. Söz konusu süre, AECA Yasası'na göre, NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün olarak belirtiliyor.

40 adet F-16 Blok 70 alınacak

Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komite'si ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin değerlendirme ve varsa itiraz hakkı bulunuyor. Hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nin dış ilişkiler komiteleri, 26 Ocak'ta bildirimin yapıldığı gün yaptıkları açıklamalarla Türkiye'ye F-16 satışına onay verdiklerini duyurmuştu. Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti talep etmişti. Geçen yıl bazı Kongre üyelerinin F-16'ların satılmasını şarta bağlayan ek maddeleri ABD Savunma Bakanlığı bütçe tasarısından çıkarılmıştı.

"NATO için hayati önemde"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD Kongresinin Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararının ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından Flake'in ABD Kongresinin Türkiye'nin F-16 satın almasını onaylamasına ilişkin düşüncelerini paylaştı. Büyükelçi Flake, "Kongrenin bu hafta, Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Türkiye'nin F-16 filosu, NATO'nun gücü açısından hayati önem taşımakta, müttefiklerin gelecekte birlikte çalışabilirliğini teminat altına almaktadır" ifadelerini kullandı.