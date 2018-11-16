Türkiye'ye F-35 satışı Kongre'de

16 Kasım 2018

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin satın almayı planladığı 100 adet F-35 savaş uçağıyla ilgili raporunu Kongre'ye sundu. Açıklamayı konuya yakın dört kaynak yaptı.

Bu raporun sunulması anlaşmada bir engelin kaldırılması anlamına geliyor.

Pentagon'un silah alımının başında olan Ellen Lord, daha önce yaptığı bir değerlendirmede, Kongre'ye sunulacak raporun "sadece gerçekleri dile getireceğini", "tavsiye vermeyeceğini" söylemiş ve ne yapılacağına karar vermek için Kongre ile güçlü bir ortaklığa gideceklerini belirtmişti.

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almasına karşı çıkıyor ve bunun başta F-35'ler olmak üzere silah anlaşmalarının durdurulmasıyla sonuçlanabileceğini söylüyor.

Kaynak: Reuters