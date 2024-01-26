Türkiye'ye silah ambargosu kalktı
Reuters'ın haberine göre, Kanada ve Türkiye'nin silah ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılması için anlaştığı bildirildi.
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Reuters'ın haberine göre, Kanada ve Türkiye'nin silah ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılması için anlaştığı bildirildi.
Haberde Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesinin ardından Kanada'nın Türkiye'ye silah ihracatına yeniden başlayacağı bilgisi paylaşıldı.
Kanada, 2021 yılında Azerbayca ordusunun Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan'a karşı Türkiye'de üretilen İHA'ları kullanmasını gerekçe göstererek ihracat iznini iptal etmişti.