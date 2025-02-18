Türkiye'ye tekrar kış geldi! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek: İstanbul ve Ankara'da kar alarmı

Türkiye, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve valiliklerden yapılan açıklamalara göre, sıcaklıklar özellikle çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede düşecek ve mevsim normallerinin altına inecek.

İstanbul ve Ankara dahil kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar yağışının yer yer kuvvetli olacağını belirtti. İstanbul, Ankara ve birçok kentte kar yağışı beklenirken, yağışlarla birlikte buzlanma ve don olayları da yaşanabilir.

Sıcaklıkların, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz kıyılarında 2-4 derece azalması beklenirken Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKOM: İstanbul’da kar yağışı kuvvetlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün kentte hafif yağmur görüldüğünü, Çarşamba günü ise karla karışık yağmurun etkili olacağını duyurdu. Perşembe gününden itibaren ise kar yağışının kuvvetlenmesi bekleniyor. AKOM’un tahminlerine göre, sıcaklıklar hafta boyunca 0-3°C aralığında seyredecek.

Valiliklerden uyarılar

İstanbul Valiliği, sıcaklıkların Çarşamba günü 8 ila 12 derece azalacağını ve kar yağışlarının hafta sonuna kadar sürebileceğini duyurdu. Valilik, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;



Bölgemizin 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.



Kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, hava sıcaklıklarının… pic.twitter.com/JYsob2aOOQ — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) February 17, 2025

Ankara Valiliği de benzer bir açıklama yaparak, kar yağışına karşı dikkatli olunmasını istedi. Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbir alması gerektiğini belirtti.

Ankara’da bugün karla karışık yağmur görülürken, Çarşamba günü kar yağışı etkisini artıracak. Soğuk hava dalgasının bir hafta boyunca başkentte etkili olması bekleniyor. Gece sıcaklıklarının -8°C’ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücülerin kar lastiği kullanmaları, don ve buzlanmaya karşı önlem almaları gerektiğini vurgulayarak, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;



Ankara genelinde soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağı, yağışların Ankara çevrelerinde Salı

günü karla karışık yağmur, Çarşamba günü kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.



Meydana… pic.twitter.com/oC3CRWt9Cw — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) February 17, 2025

Bugün hava nasıl olacak? (18 Şubat 2025)

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 14°C

Parçalı bulutlu hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı bulutlu hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KAYSERİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı şeklinde olmak üzere Orta Karadeniz ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu