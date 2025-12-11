Türkler Azerbaycan’da 250 milyon euro harcadı

Hayati ARIGAN

Azerbaycan Turizm Büro­su (ATB) Türk turizm sek­törü ile iş birliğini güçlen­dirmek ve Azerbaycan’ın zengin turizm potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla İs­tanbul’daki Türkiye Temsilcilik Ofisi’nin resmi açılışını gerçek­leştirdi. Açılış törenine; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nağıyev, Azerbaycan Cumhuriyeti İstan­bul Başkonsolosu Narmin Musta­fayeva, Azerbaycan Turizm Büro­su CEO’su Florian Sengstschmid ile her iki ülkeden sektör temsil­cileri ve basın mensupları katıldı.

“İkili iş birliğinde yeni bir dönem”

Açılışta konuşan Fuad Nağıyev, İstanbul Temsilcilik Ofisi’nin fa­aliyete başlamasının Türkiye-A­zerbaycan turizm ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Ofisin, iki ülke arasında­ki iş birliğinin daha yapılandırıl­mış ve etkin şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını vurgulayan Nağıyev, “Azerbaycan’ın turizm markasının Türkiye’deki bilinirli­ği daha da artacak” dedi. Nağıyev, Türk ziyaretçilerin Azerbaycan’a ilgisinin istikrarlı biçimde büyü­düğünü belirterek, Türkiye’den gelen ziyaretçi sayısının son beş yılda yabancı ziyaretçiler arasın­da ikinci sıraya yükseldiğini ha­tırlattı.

“Türkiye’yi birinci pazar yapmayı hedefliyoruz”

Azerbaycan Turizm Büro­su Başkan Yardımcısı Reşat Ali­yev de Türkiye pazarındaki güç­lü ivmeyi rakamlarla paylaştı. Ali­yev’in verdiği bilgiye göre, 2025’in ilk 11 ayında Türkiye’den Azer­baycan’a 416 bin turist geldi. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 7 artış anlamına geliyor. Uçuş sayı­sı yüzde 17 arttı; haftalık toplam uçuş sayısı 131’e ulaştı. Ziyaretçi harcamalarında ise çok daha güç­lü bir yükseliş var: yüzde 36 ar­tış. Toplam turist harcaması 395 milyon manat (yaklaşık 491 mil­yon dolar / 250 milyon euro) ola­rak gerçekleşti.

Aliyev, harcama artışında geceleme sürelerinin uzamasının önemli bir etkisi ol­duğunu belirtti. Bakü başta olmak üzere Gence, Nahçıvan ve bölge­sel destinasyonların Türk ziya­retçiler tarafından daha fazla ter­cih edilmeye başlandığını söyledi. Türkiye pazarını bir ‘başarı hikâ­yesi’ olarak nitelendiren Aliyev, “Türkiye’yi ana pazar, yani birin­ci pazar haline getirmek istiyo­ruz” ifadelerini kullandı. Azerbay­can’ın en fazla turist aldığı ülke hâlen Rusya. Aliyev, Bakü’nün 15 bin oda kapasitesine sahip oldu­ğunu, bölgelerde de yüksek stan­dartlı otellerin hızla arttığını be­lirtti.

Özellikle Karabağ bölgesi­nin altyapısının önemli ölçüde tamamlandığını, Şuşa başta ol­mak üzere birçok noktada otel yatırımlarının faaliyete geçtiği­ni söyledi. Yeni ofisin iki temel iş­levinin olduğunu belirten Aliyev, “Ziyaretçi deneyim merkezi ola­rak hizmet vermek ve Türkiye pa­zarında daha aktif tanıtım, med­ya çalışmaları ve sektör iş birlik­leri yürütmek” dedi. Ofis; turizm acenteleri, medya kuruluşları, ka­mu kurumları ve özel sektörle sü­rekli iletişim içinde olacak, ortak projeler yürütecek.

Kimlikle seyahat büyümeyi hızlandırdı

Türk vatandaşlarının yalnızca kimlik kartıyla Azerbaycan’a seyahat edebilmesi ve AZAL ile Türk hava yolu şirketlerinin düzenli uçuşları, Türk ziyaretçi sayısındaki artışın temel etkenleri arasında yer alıyor. 2020–2024 arasında Türkiye’den Azerbaycan’a gelen ziyaretçi sayısı üç kat arttı. Aliyev’in aktardığı verilere göre Aynı dönemde Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 690 bin olarak gerçekleşti. Azerbaycanlıların en çok ziyaret ettiği ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Aliyev, en çok tercih edilen bölgelerin Antalya ve İstanbul olduğunu belirtti.