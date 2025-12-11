Türkler Azerbaycan’da 250 milyon euro harcadı
Azerbaycan Turizm Bürosu (ATB), İstanbul’daki Türkiye Temsilcilik Ofisi’nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Azerbaycan Turizm Bürosu Başkan Yardımcısı Reşat Aliyev, 2025’in ilk 11 ayında Türkiye’den Azerbaycan’ı ziyaret edenlerin sayısının yüzde 7 artışla 416 bine ulaştığını söyledi. Aliyev, “Toplam harcama da 250 milyon euro oldu” dedi.
Hayati ARIGAN
Azerbaycan Turizm Bürosu (ATB) Türk turizm sektörü ile iş birliğini güçlendirmek ve Azerbaycan’ın zengin turizm potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla İstanbul’daki Türkiye Temsilcilik Ofisi’nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nağıyev, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmin Mustafayeva, Azerbaycan Turizm Bürosu CEO’su Florian Sengstschmid ile her iki ülkeden sektör temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
“İkili iş birliğinde yeni bir dönem”
Açılışta konuşan Fuad Nağıyev, İstanbul Temsilcilik Ofisi’nin faaliyete başlamasının Türkiye-Azerbaycan turizm ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Ofisin, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha yapılandırılmış ve etkin şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını vurgulayan Nağıyev, “Azerbaycan’ın turizm markasının Türkiye’deki bilinirliği daha da artacak” dedi. Nağıyev, Türk ziyaretçilerin Azerbaycan’a ilgisinin istikrarlı biçimde büyüdüğünü belirterek, Türkiye’den gelen ziyaretçi sayısının son beş yılda yabancı ziyaretçiler arasında ikinci sıraya yükseldiğini hatırlattı.
“Türkiye’yi birinci pazar yapmayı hedefliyoruz”
Azerbaycan Turizm Bürosu Başkan Yardımcısı Reşat Aliyev de Türkiye pazarındaki güçlü ivmeyi rakamlarla paylaştı. Aliyev’in verdiği bilgiye göre, 2025’in ilk 11 ayında Türkiye’den Azerbaycan’a 416 bin turist geldi. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 7 artış anlamına geliyor. Uçuş sayısı yüzde 17 arttı; haftalık toplam uçuş sayısı 131’e ulaştı. Ziyaretçi harcamalarında ise çok daha güçlü bir yükseliş var: yüzde 36 artış. Toplam turist harcaması 395 milyon manat (yaklaşık 491 milyon dolar / 250 milyon euro) olarak gerçekleşti.
Aliyev, harcama artışında geceleme sürelerinin uzamasının önemli bir etkisi olduğunu belirtti. Bakü başta olmak üzere Gence, Nahçıvan ve bölgesel destinasyonların Türk ziyaretçiler tarafından daha fazla tercih edilmeye başlandığını söyledi. Türkiye pazarını bir ‘başarı hikâyesi’ olarak nitelendiren Aliyev, “Türkiye’yi ana pazar, yani birinci pazar haline getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Azerbaycan’ın en fazla turist aldığı ülke hâlen Rusya. Aliyev, Bakü’nün 15 bin oda kapasitesine sahip olduğunu, bölgelerde de yüksek standartlı otellerin hızla arttığını belirtti.
Özellikle Karabağ bölgesinin altyapısının önemli ölçüde tamamlandığını, Şuşa başta olmak üzere birçok noktada otel yatırımlarının faaliyete geçtiğini söyledi. Yeni ofisin iki temel işlevinin olduğunu belirten Aliyev, “Ziyaretçi deneyim merkezi olarak hizmet vermek ve Türkiye pazarında daha aktif tanıtım, medya çalışmaları ve sektör iş birlikleri yürütmek” dedi. Ofis; turizm acenteleri, medya kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektörle sürekli iletişim içinde olacak, ortak projeler yürütecek.
Kimlikle seyahat büyümeyi hızlandırdı
Türk vatandaşlarının yalnızca kimlik kartıyla Azerbaycan’a seyahat edebilmesi ve AZAL ile Türk hava yolu şirketlerinin düzenli uçuşları, Türk ziyaretçi sayısındaki artışın temel etkenleri arasında yer alıyor. 2020–2024 arasında Türkiye’den Azerbaycan’a gelen ziyaretçi sayısı üç kat arttı. Aliyev’in aktardığı verilere göre Aynı dönemde Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 690 bin olarak gerçekleşti. Azerbaycanlıların en çok ziyaret ettiği ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Aliyev, en çok tercih edilen bölgelerin Antalya ve İstanbul olduğunu belirtti.