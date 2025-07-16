TurkNet, Tencent Games ile anlaştı: PUBG Mobile ve CoD Mobile oyuncularına düşük ping müjdesi

Yeni nesil internet servis sağlayıcısı TurkNet, dünya oyun devlerinden Tencent Games ile stratejik bir işbirliğine gitti. Yapılan açıklamaya göre bu anlaşma sayesinde, PUBG Mobile, Honor of Kings ve Call of Duty Mobile gibi milyonlarca kullanıcıya sahip oyunlarda TurkNet aboneleri daha düşük ping ve daha yüksek bağlantı kalitesi ile oynayabilecek.

TurkNet, kullanıcılarının küresel düzeyde rekabet edebilmesi için Tencent Games ile doğrudan bağlantı sağlayan özel bir altyapı anlaşması imzaladı. Bu bağlantı sayesinde güncellemeler, içerik erişimleri ve oyun içi performanslarda ciddi iyileşmeler bekleniyor.

"Türkiye'yi dijital içerik merkezine dönüştürme vizyonunun bir adımı"

TurkNet yetkilileri bu işbirliğini, Türkiye’yi dijitalleşme, oyun ve medya içerikleri konusunda bir merkez haline getirme vizyonunun önemli bir adımı olarak değerlendirdi. Şirket daha önce de farklı uluslararası teknoloji firmalarıyla benzer doğrudan bağlantı anlaşmalarına imza atmıştı.

Türkiye’nin en hızlısı: Steam ve nPerf verileriyle tescilli

Stratejik ortaklık haberinin yanı sıra TurkNet, Steam ve nPerf gibi uluslararası platformlar tarafından hazırlanan hız testlerinde de liderliğini sürdürdü.

Steam verilerine göre, Türkiye’de ortalama internet indirme hızı 45,1 Mbps iken, TurkNet bu alanda 81,8 Mbps ile zirvede yer aldı.

nPerf tarafından yapılan analizde ise TurkNet, şu kategorilerde Türkiye birincisi oldu:

* En Hızlı İndirme Hızı: 165 Mbps

* En İyi Yükleme Hızı: 123,7 Mbps

* En Düşük Gecikme (Ping) Süresi: 17,1 ms

* En İyi Tarama Deneyimi: Yüzde 75,1 başarı oranı

Verilere göre TurkNet’in sadece yüksek hız değil, aynı zamanda düşük gecikme süresi ve stabil bağlantı konusunda da Türkiye’nin en iyi servis sağlayıcısı olduğu ortaya çıktı.

Tencent ile yapılan bu anlaşma ne kazandıracak?

* Daha düşük ping ile daha rekabetçi oyun deneyimi

* Güncellemelere ve içeriklere daha hızlı erişim

* Oyun sırasında daha az bağlantı kopması

* Türk oyuncular için küresel rekabet koşullarında eşitlik

Bu işbirliğiyle birlikte, hem TurkNet kullanıcıları hem de Türkiye'deki oyun ekosistemi önemli bir avantaj elde etmiş olacak