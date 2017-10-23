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TÜRKSAT baskını davasında karar açıklandı

TÜRKSAT davasında firari 4 kişinin dosyası ayrılırken, diğer asker sanıklara "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

TÜRKSAT baskını davasında karar açıklandı
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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 17 kişinin yargılandığı davada karar çıktı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 17 kişinin yargılandığı davada, firari sanıkların dosyası ayrılırken, diğer sanıklara, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Asker sanıklar ayrıca, TÜRKSAT personelleri Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın şehit edilmesi nedeniyle ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Kaynak: AA

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