TUS 2. Dönem Sınavı ve STS Tıp sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2026-TUS 2. Dönem ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem oturumları gerçekleşti ve aradan 10 gün geçti. Adım adım sonuç tarihine ilerleniyor. Net tarihi bilmeyenler ya da unutanlar "TUS 2. Dönem Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

TUS 2. Dönem Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-TUS 2. Dönem ile STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 17 Eylül'de ilan edilecek. ÖSYM'nin zaman zaman sonuçları erkenden ilan ettiği de oluyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.