Tuttur'a soruşturma mı açıldı, neden soruşturma açıldı? Tuttur kimin, sahibi kim?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuttur'a re'sen soruşturma başlattı. Soruşturmanın nedeni olarak "Kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale iddiası" gösterildi. Konu gündeme otururken "Tuttur'un sahibi kim" sorusu sıkça gelmeye başladı.

Tuttur kimin?

Tuttur'un sahibi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın... Saran, Fenerbahçe başkanı olduktan sonra Tuttur'un faaliyetlerini durdurmuştu.

Tuttur'a neden soruşturma açıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" denildi.