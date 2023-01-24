Üç milli fırkateyn eş zamanlı üretilecek

Türk savunma sanayisi, özel sektör tersanelerinin üretim gücünden yararlanarak üç milli fırkateyni eş zamanlı üretip, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunacak. MİLGEM Ada sınıfı korvetlerinin ikinci faz devamı niteliğinde olan MİLGEM İstif (İ) Sınıfı Fırkateyn Projesi'nin ilk gemisi TCG İstanbul'un inşası sürerken 6, 7 ve 8'inci gemiler için çalışmalar başlıyor.

MİLGEM Projesi'nin seyri ve İ sınıfı fırkateynlerin inşasına ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, üç İ Sınıfı Fırkateyn Tedariki Projesi'nin Anadolu, Sedef, Sefine, TAİS Ortak Girişimi Ticari İşletmesi ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ İş Ortaklığı ile gerçekleştirilmesine karar verildiğini söyledi.

Proje kapsamında bu iş ortaklığında yer alan Anadolu, Sedef, Sefine tersanelerinin her birinin eş zamanlı bir adet İ sınıfı fırkateyni inşa etmesinin planlandığını belirten Demir, son yıllarda hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirilen askeri gemi projeleri sonucu özel sektör tasarım ofisleri/ tersanelerinin, askeri gemi tasarım ve inşasında oldukça ilerleme kaydettiğini bildirdi.

Demir, söz konusu işletmelerin proje yönetimi ve kalifiye iş gücü ile birlikte finansal yapılarını da geliştirdiğini, askeri gemi inşa projelerine yönelik proje ve risk yönetimini başarıyla icra edebilecek bilgi ve tecrübeye ulaştığını dile getirdi. 36 ayda teslim edilecek İ sınıfı fırkateynlerin özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilmesinin sağlayacağı faydalara dikkati çeken Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"Gemilerin inşasının, sürdürülebilir bir askeri gemi inşa sanayisi oluşturabilmek için özel tersanelerin üretici sıfatıyla yer aldığı bir modelle yürütülmesinin uygun olduğu değerlendirildi. Bununla birlikte, bu modelle üç gemi için teslim süresinde avantaj sağlanacak, askeri gemi inşasında özel sektör tersanelerinde bilgi ve tecrübe birikimi tutulacak ve pekiştirilecek, sektörün yetenek bazlı büyümesi ve sürdürülebilirliği desteklenecek, ihracat potansiyeli yüksek nitelikli bir ürün ortaya konulacak, ölçek ekonomisine katkı sağlanacak. Üç geminin 36 ayda teslimi planlanıyor. İ sınıfı fırkateynlerin ilki TCG İstanbul'da yerlilik oranı yüzde 75 seviyesinde bulunmakta. Bununla birlikte projede 80 civarında, büyük çoğunluğu yerli alt yüklenici görev alıyor. Projede çalışan toplam firma sayısı ise yaklaşık 200.”

Mukavemet Türk enerji filosuna katılıyor

Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi “Mukavemet" gemisi, şubat ayında ilk görevine çıkacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazı karaya çıkartmak için çalışmaların son hızıyla devam ettiği kaydedildi. Açıklamada; "Dünyada sadece 5 ülkede bulunan bu enerji filosu her geçen gün gücüne güç katıyor. Su altı inşaat gemisi olarak geçen Mukavemet, daha çok su altında devam eden operasyonlara destek verecek. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki gemide 2'den fazla su altı robotu aynı anda çalıştırılabiliyor" ifadelerine yer verildi.