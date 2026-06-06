Ukrayna insansız hava araçlarıyla St. Petersburg bölgesini hedef aldı

Ukrayna ordusunun fırlattığı insansız hava araçları Rusya'nın ikinci büyük şehri olan St. Petersburg kentindeki askeri hedeflere geniş kapsamlı bir drone saldırısı düzenledi. Bölge yetkilileri cumartesi sabahı gerçekleşen operasyonun ardından sivil halka güvenli alanlarda kalmaları ve evlerinden çıkmamaları yönünde çağrı yaptı. St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov mobil internet hizmetlerinde şebeke kesintileri yaşanabileceğini duyurdu. Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko ise eyalet genelinde tam 141 dronun hava savunma sistemlerince başarıyla düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ülke genelinde toplam 376 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiklerini ilan etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X platformu üzerinden yaptığı resmi açıklamada askeri unsurların St. Petersburg bölgesindeki Kronstadt deniz üssü ile ordu cephaneliklerini vurmak amacıyla yaklaşık 1000 kilometre mesafe katettiğini belirtti. Yaşanan yoğun drone saldırısı, cephe hattından çok uzak alanlarda da güvenliğin tam olarak sağlanamadığını gösteri. Çatışmalar dördüncü yılına girerken, drone saldırısı eylemleri her iki taraf için de stratejik bir yıpratma modeli haline geliyor.

Liderler arasındaki diplomatik temaslar tamamen durdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı mevkidaşının doğrudan görüşme teklifini rasyonel bir gerekçe bulamadığını belirterek reddetti. Zelenskiy, 2022 yılında başlayan askeri sevkıyattan bu yana Putin'e ilk kez kamuoyuna açık doğrudan bir mektup gönderdi. Ukrayna lideri perşembe günü ilettiği metinde Putin'in 26 yıllık iktidar süresini geniş bir dille eleştirirken Rus liderin yaşına yönelik bazı ifadeler kullandı. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında konuşan Putin, derinlikteki topraklara yönelen her drone saldırısı dalgasına karşı ulusal savunma tedbirlerini artıracaklarını bildirdi.

Karşılıklı drone saldırısı eylemleri can kayıplarına yol açıyor

Rusya ordusu da gece saatlerinde Ukrayna topraklarına yönelik geniş ölçekli bir drone saldırısı icra etti. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus güçlerinin gece operasyonlarında toplam 272 insansız hava aracı kullandığını ve savunma hatlarının bunların 249 tanesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Dnipropetrovsk Bölge Başkanı Oleksandr Hanzha, Rus kuvvetlerinin topçu unsurları ve insansız araçlarla bölgelerine 30'a yakın taarruz gerçekleştirdiğini, drone saldırısı nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zaporijya Bölge Başkanı İvan Fedorov ise bir otoparkta yangın çıkaran drone saldırısı neticesinde 7 sivilin tıbbi destek almak zorunda kaldığını açıkladı. Sınır hatlarındaki askeri hareketliliğin yavaşlamasıyla birlikte taraflar lojistik merkezleri ve altyapıları yıpratmak amacıyla uzun menzilli sistemleri daha yoğun biçimde kullanıyor. Ukrayna güçleri, St. Petersburg kentinde hafta içi düzenlenen ekonomik forum öncesinde de bir petrol terminali ile deniz üssünü hedef almıştı.